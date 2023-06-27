ЗСУ відвоювали під Донецьком окуповану від 2014 року територію: британська розвідка 

Українські Збройні сили під час контрнаступу зламали оборону російської армії під тимчасово окупованих Донецьком та вийшли за лінію окупації 2014-го.

Про це повідомили у розвідці Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму зведенні розвідники повідомляють, що українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, що неподалік Донецька.

"Українські Повітряно-десантні війська досягли невеликого прогресу на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю", - йдеться у звіті.

Британської фахівці наголошують, що це один із перших випадків після вторгнення Росії у лютому 2022-го, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією від 2014 року.

"Нещодавні численні одночасні українські напади на Донбасі, ймовірно, перенапружили сили "Донецької народної республіки" та Чечні, які діють у цьому районі", - додали у розвідці Британії.

Ситуація на фронті

У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що армія РФ надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень.

Крім того, українські військові змогли просунутись на 1,5 км на Мелітопольському напрямку. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів армії РФ. Українські військові закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості.

Тим часом окупанти посилили обстріли українських позицій на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Росіяни збільшили кількість артилерійських та мінометних обстрілів. Зокрема, позиції "нацгвардійців" стали обстрілювати у понад вдвічі більше.

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