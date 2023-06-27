Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де будуть грози

В Україні на вівторок, 27 червня, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про стрімке погіршення погоди у низці областей.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Оголошено І рівень небезпечності майже про всій території країни. Негода омине Київ та область, частину центральних та південних областей країни.

"Вдень 27 червня у західних, східних, північно-східних, Вінницькій, Житомирській областях грози", - йдеться у повідомленні.

Через грози 27 червня оголошено І рівень небезпечності майже про всій країні. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні вдень 27 червня стовпчики термометрів піднімуться до 20-25° тепла. На Сумщині, Чернігівщині та Харківщині буде прохолодніше - температура повітря буде +17-22°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 22-24° вище нуля.

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