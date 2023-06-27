Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: где будут грозы

В Украине на вторник, 27 июня, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о стремительном ухудшении погоды в ряде областей.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Объявлен I уровень опасности почти по всей территории страны. Ненастье обойдет Киев и область, часть центральных и южных областей страны.

"Днем 27 июня в западных, восточных, северо-восточных, Винницкой, Житомирской областях грозы", — говорится в сообщении.

Из-за грозы 27 июня объявлен I уровень опасности почти по всей стране. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что в Украине днем 27 июня столбики термометров поднимутся до 20-25° тепла. В Сумской, Черниговской и Харьковской области будет прохладнее — температура воздуха будет +17-22°. В Киеве столбики термометров покажут 22-24° выше нуля.

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