Лукашенко привел армию в полную боевую готовность: что происходит

Лукашенко пожаловался, что ему "было больно наблюдать за событиями, происходившими на юге России".

На фоне военного мятежа в РФ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал привести армию в полную боевую готовность.

Об этом белорусский диктатор сказал во время выступления во вторник, 27 июня.

Лукашенко снова мерцает угроза со стороны Запада. Он уверяет, что у Беларуси есть все технические возможности, чтобы противостоять странам-членам НАТО.

"Не скрываю, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Родина одна. Нашему поколению выпало испытание на прочность. Мы должны быть сильнее угроз, нависающих над нашей землей. И угрозы снова исходят с Запада. Мною были отданы все распоряжения по приведению армии на полную боевую готовность", — сказал он.

Что происходит в Беларуси

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что в Беларуси находятся до нескольких тысяч российских военных и они преимущественно вовлечены в процесс подготовки на полигонах. В ГНСУ заверили, что ситуация на белорусском направлении остается полностью контролируемой

Тем временем в Беларуси стартовали так называемые "мобилизационные учения". Они продлятся 10 дней — до 30 июня. В Минобороны страны-союзницы России отметили, что в ходе этих учений удастся оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций "выполнять задачи по назначению".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.