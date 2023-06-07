Пограничники рассказали, сколько российских военных находится в Беларуси

Количество российских военных, которые находятся на территорииБеларуси, снизилось до тысячи человек и они преимущественно вовлечены в процесс подготовки на полигонах.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

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Он заявил, что ситуация на белорусском направлении остается полностью контролируемой.

"Создание необходимой (наступательной) группировки, которая могла бы находиться на территории Беларуси для осуществления вторжения в Украину, на данный момент не фиксируется. Российские военные, которые находятся на территории Беларуси, привлечены преимущественно к учениям или подготовке на полигонах", — сказал Демченко. .

Он отметил, что на территории Беларуси находится примерно 1000 российских военных, что значительно меньше, чем было в начале года, когда их количество достигало 10-11 тысяч.

Демченко заявил, что в дальнейшем Россия может снова перебросить в Беларусь новые военные формирования, но, скорее всего, их также будут готовить для боевых действий на белорусских полигонах.

Он заявил, что украинские пограничники и разведка внимательно следят за ситуацией в Беларуси, которая активно помогает России. В войне на Украине.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Россия готовит новые подразделения для размещения на территории Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пограничники на границе с Беларусью громко включили известную песню "Враже" после того, как охранники белорусской границы включили аудиозапись о борще.

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