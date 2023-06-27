У Литві не підтверджують переміщення "вагнерівців" до Білорусі

У Литві не підтвердили інформацію про переміщення до Білорусі ПВК "Вагнер".

Відповідну заяву зробив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас, передає LRT.

"У нас точно немає такої інформації, яка могла б бути підтверджена даними розвідки. А якщо в нас цього немає, то, як правило, цього немає. Ми не прогнозуємо майбутнє, ми не пишемо сценарії", — сказав Анушаускас.

У Міноборони Литви закликати не вірити російському диктатору Володимиру Путіну.

Водночас глава Кремля заявив, що терористична приватна військова компанія "Вагнер" повністю забезпечувалась коштом російського бюджету.

Тоді як ПВК "Вагнер" розпочало підготовку щодо передавання важкої військової техніки у підрозділи збройних сил Міноборони РФ.

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