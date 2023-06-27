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В Литве не подтверждают перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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В Литве не подтверждают перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

В Литве не подтверждают перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

ЧВК "Вагнер" приступил к подготовке по передаче тяжелой военной техники Минобороны РФ.

В Литве не подтвердили информацию о перемещении в Беларусь ЧВК "Вагнер".

Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает LRT.

"У нас точно нет такой информации, которая могла бы быть подтверждена данными разведки. А если у нас этого нет, то как правило этого нет. Мы не прогнозируем будущее, мы не пишем сценарии", — сказал Анушаускас.

В Минобороны Литвы призвать не верить российскому диктатору Владимиру Путину.

В то же время глава Кремля заявил, что террористическая частная военная компания "Вагнер" полностью обеспечивалась на средства российского бюджета.

В то время как ЧВК "Вагнер " приступил к подготовке по передаче тяжелой военной техники в подразделения вооруженных сил Минобороны РФ.

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Дата публикации
Просмотры
335
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