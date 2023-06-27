В певицу Пинк бросили прах прямо посреди концерта в Лондоне

В известную американскую певицу Пинк поклонник швырнул прах своей покойной мамы.

Инцидент произошел во время концерта исполнительницы в Лондоне, где она выступала на музыкальном фестивале British Summer Time Hyde Park. Один из поклонников швырнул на сцену мешочек с прахом своей покойной мамы.

В это время артистка исполняла композицию Just like a pill. Пинк выглядела растерянно. На время она остановила концерт, подняла мешочек и спросила: "Это действительно твоя мама?".

Впоследствии артистка в шоке прокомментировала, что не знает, что делать с таким "подарком": "Даже не знаю, как на это реагировать".

В конце концов, Пинк собралась духом и продолжила концерт.

Напомним, недавно американская исполнительница Bebe Rexha стала жертвой взбалмошного поклонника. Во время концерта певицы в Нью-Йорке один зритель швырнул на сцену телефон. Устройство попало Bebe Rexha прямо в лицо. Артистку госпитализировали в больницу, где наложили швы.

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