Ведущая 1+1 Наталья Островская беременна первенцем

Также знаменитость впервые показала своего супруга.
Ведущая 1+1 Наталья Островская поделилась радостной новостью, что ждет рождения первенца.
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Ведущая опубликовала фото, где изображена в объятиях своего мужа. В руках Наталья держала снимок УЗИ.
"Мы с мужем долго ждали этой новости и хотим поделиться нашей радостью с вами. Очень счастливы, потому что скоро появится на свет наш первый, такой желанный ребенок! Говорят, малыш сам выбирает родителей, время и место своего рождения. Спасибо, малышу, что выбрал нас. Да, сейчас война, трудные времена в стране. Но верю и знаю – рождение ребенка – это божье благословение. Поэтому слава Богу, совсем скоро на нашей земле родится еще один украинец или украиночка", — поделилась ведущая.
Супруги пока не знают пол будущего первенца. Также Наталья с мужем еще не думали об имени ребенка. Однако ведущая точно знает, что пока не будет идти в декретный отпуск и будет работать столько, сколько позволит ее состояние здоровья.
Кстати, на радостных снимках Наталья впервые засветила своего мужа.
Напомним, недавно хореограф Макс Чмерковский во второй раз стал отцом. Жена Пета Маргатройд родила ему сына. Супруги уже рассекретили имя малыша и показали его лицо.
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