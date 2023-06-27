Ведущая 1+1 Наталья Островская беременна первенцем

Ведущая 1+1 Наталья Островская поделилась радостной новостью, что ждет рождения первенца.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Ведущая опубликовала фото, где изображена в объятиях своего мужа. В руках Наталья держала снимок УЗИ.

Наталья Островская беременна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мы с мужем долго ждали этой новости и хотим поделиться нашей радостью с вами. Очень счастливы, потому что скоро появится на свет наш первый, такой желанный ребенок! Говорят, малыш сам выбирает родителей, время и место своего рождения. Спасибо, малышу, что выбрал нас. Да, сейчас война, трудные времена в стране. Но верю и знаю – рождение ребенка – это божье благословение. Поэтому слава Богу, совсем скоро на нашей земле родится еще один украинец или украиночка", — поделилась ведущая.

Наталья Островская беременна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Супруги пока не знают пол будущего первенца. Также Наталья с мужем еще не думали об имени ребенка. Однако ведущая точно знает, что пока не будет идти в декретный отпуск и будет работать столько, сколько позволит ее состояние здоровья.

Кстати, на радостных снимках Наталья впервые засветила своего мужа.

Наталья Островская беременна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, недавно хореограф Макс Чмерковский во второй раз стал отцом. Жена Пета Маргатройд родила ему сына. Супруги уже рассекретили имя малыша и показали его лицо.

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