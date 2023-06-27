Как выглядит Каховская ГЭС через три недели после теракта (видео)

Взорванную Каховскую ГЭС сняли на видео через 21 день после совершенного оккупантами теракта.

Соответствующие кадры появились в Сети 27 июня.

Так, на видео с Каховской ГЭС через три недели после подрыва хорошо видны масштабы разрушений станции. Вода сошла и теперь можно увидеть разбитые в результате взрыва сооружения электростанции.

Каховскую ГЭС сняли на видео через три недели после тракта

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС Херсонской области 6 июня. Эту станцию враг захватил во время полномасштабного вторжения и заминировал еще осенью 2022 года. Вода из Днепра затопила ряд населенных пунктов, поэтому существенно и стремительно обмелело Каховское водохранилище.

20 июня в Сети публиковали видео с территории Каховского водохранилища, где вместо воды виднелась огромная площадь суши. А на спутниковых снимках американской компании Planet Labs было видно, что водохранилище напоминало пустыню.

25 июня херсонский журналист Сергей Никитенко показал новое фото Каховского водохранилища, где вместо водоема образовалась пустыня с потрескавшейся землей.

Заметим, в "Укргидроэнерго" работают над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища. Это планируется сделать сразу после освобождения соответствующих территорий, чтобы восстановить водохранилище и водоснабжение в пострадавшие области.

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