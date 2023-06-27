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Как выглядит Каховская ГЭС через три недели после теракта (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2752
Время на прочтение
2 мин
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Как выглядит Каховская ГЭС через три недели после теракта (видео)

Появились кадры по Каховской ГЭС на 21 день после теракта/Скриншот

На кадрах зафиксированы масштабы разрушений станции.

Взорванную Каховскую ГЭС сняли на видео через 21 день после совершенного оккупантами теракта.

Соответствующие кадры появились в Сети 27 июня.

Так, на видео с Каховской ГЭС через три недели после подрыва хорошо видны масштабы разрушений станции. Вода сошла и теперь можно увидеть разбитые в результате взрыва сооружения электростанции.

Каховскую ГЭС сняли на видео через три недели после тракта

Каховскую ГЭС сняли на видео через три недели после тракта

Напомним, российские войска взорвали Каховскую ГЭС Херсонской области 6 июня. Эту станцию враг захватил во время полномасштабного вторжения и заминировал еще осенью 2022 года. Вода из Днепра затопила ряд населенных пунктов, поэтому существенно и стремительно обмелело Каховское водохранилище.

20 июня в Сети публиковали видео с территории Каховского водохранилища, где вместо воды виднелась огромная площадь суши. А на спутниковых снимках американской компании Planet Labs было видно, что водохранилище напоминало пустыню.

25 июня херсонский журналист Сергей Никитенко показал новое фото Каховского водохранилища, где вместо водоема образовалась пустыня с потрескавшейся землей.

Заметим, в "Укргидроэнерго" работают над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища. Это планируется сделать сразу после освобождения соответствующих территорий, чтобы восстановить водохранилище и водоснабжение в пострадавшие области.

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Дата публикации
Просмотры
2752
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