Який вигляд має Каховська ГЕС за три тижні після теракту (відео)

Підірвану Каховську ГЕС зняли на відео за 21 день після скоєного окупантами теракту.

Відповідні кадри з’явилися в Мережі 27 червня.

Так, на відео з Каховської ГЕС за три тижні після підриву добре видно масштаби руйнувань станції. Вода зійшла і тепер можна побачити розтрощені внаслідок вибуху споруди електростанції.

Каховську ГЕС зняли на відео за три тижні після тракту

Нагадаємо, російські війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині 6 червня. Цю станцію ворог захопив під час повномасштабного вторгнення та замінував ще восени 2022 року. Вода з Дніпра затопила низку населених пунктів, тож суттєво і стрімко обміліло Каховське водосховище.

20 червня у Мережі публікували відео з території Каховського водосховища, де замість води виднілася величезна площа суші. А на супутникових знімках американської компанії Planet Labs було видно, що водосховище подекуди нагадувало пустелю.

25 червня херсонський журналіст Сергій Нікітенко показав нове фото Каховського водосховища, де замість водойми утворилася пустеля із потрісканою землею.

Зауважимо, в "Укргідроенерго" працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища. Це планують зробити одразу після звільнення відповідних територій, аби відновити водосховище та водопостачання до постраждалих областей.

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