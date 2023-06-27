Ведуча 1+1 Наталя Островська вагітна первістком

Ведуча 1+1 Наталя Островська поділилася радісною новиною, що чекає на народження первістка.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Ведуча опублікувала фото, де зображена в обіймах свого чоловіка. У руках Наталя тримала знімок УЗД.

Наталя Островська вагітна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми з чоловіком довго чекали на цю новину і хочемо поділитися нашою радістю з вами. Дуже щасливі, бо скоро з'явиться на світ наша перша, така омріяна дитина! Кажуть, малеча сама обирає батьків, час і місце свого народження. Дякуємо, малюкові, що обрав нас. Так, зараз війна, тяжкі часи в країні. Але вірю і знаю – народження дитини – це боже благословення. Тому дякувати Богу, зовсім скоро на нашій землі народиться ще один українець чи україночка", - поділилася ведуча.

Наталя Островська вагітна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Подружжя поки не знає стать майбутнього первістка. Також Наталя з чоловіком ще не думали про ім'я дитини. Однак ведуча точно знає, що поки не йтиме до декретної відпустки та працюватиме стільки, скільки дозволить її стан здоров'я.

До речі, на радісних знімках Наталя вперше засвітила свого чоловіка.

Наталя Островська вагітна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, нещодавно хореограф Макс Чмерковський вдруге став батьком. Дружина Пета Маргатройд народила йому сина. Подружжя вже розсекретило ім'я малюка та показало його обличчя.

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