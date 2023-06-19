Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известной певице Bebe Rexha прямо на сцене фанат разбил лицо

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1414
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Известной певице Bebe Rexha прямо на сцене фанат разбил лицо

Bebe Rexha / Фото: Associated Press

Со сцены исполнительница попала сразу в больницу.

Известной американской певице и автору песен Bebe Rexha прямо во время концерта разбили лицо.

Сделал это поклонник артистки, который пришел на ее выступление в Нью-Йорке. Мужчина швырнул телефон, и он попал в лицо Bebe Rexha. Исполнительница сразу опустилась на колени и схватилась руками голову, пока члены ее команды бежали на сцену, чтобы помочь. Неприятный инцидент сняли на видео другие зрители концерта и опубликовали его в Twitter.

Наконец, зрителей попросили покинуть зал, ведь выступление закончилось. Певица пошла за кулисы, где ей оказали первую помощь и отвезли в больницу. Как рассказала мама Bebe Rexha в комментарии PopBase, ее дочери пришлось наложить три шва на лицо. Сама звезда пока не комментировала досадный инцидент.

Bebe Rexha – американская артистка, настоящее имя которой Блета Рекса. Она известна благодаря таким композициям, как I Got You, You Can't Stop the Girl, Hey Mama с Дэвидом Гетта и Ники Минаж, Meant to Be с группой Florida Georgia и многие другие.

Bebe Rexha / © Associated Press
Bebe Rexha / Фото: Associated Press

Напомним, пока одним артистам прилетает от поклонников, исполнительница Бейонсе со сцены раздает фанатам щедрые подарки. Недавно звезда во время своего концерта сделала поклоннику презент стоимостью 53 тысячи долларов.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
1414
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация