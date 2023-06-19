Известной певице Bebe Rexha прямо на сцене фанат разбил лицо

Известной американской певице и автору песен Bebe Rexha прямо во время концерта разбили лицо.

Сделал это поклонник артистки, который пришел на ее выступление в Нью-Йорке. Мужчина швырнул телефон, и он попал в лицо Bebe Rexha. Исполнительница сразу опустилась на колени и схватилась руками голову, пока члены ее команды бежали на сцену, чтобы помочь. Неприятный инцидент сняли на видео другие зрители концерта и опубликовали его в Twitter.

Absolutely great show ruined by fan throwing their phone @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) 19 Jun, 2023

Наконец, зрителей попросили покинуть зал, ведь выступление закончилось. Певица пошла за кулисы, где ей оказали первую помощь и отвезли в больницу. Как рассказала мама Bebe Rexha в комментарии PopBase, ее дочери пришлось наложить три шва на лицо. Сама звезда пока не комментировала досадный инцидент.

Bebe Rexha – американская артистка, настоящее имя которой Блета Рекса. Она известна благодаря таким композициям, как I Got You, You Can't Stop the Girl, Hey Mama с Дэвидом Гетта и Ники Минаж, Meant to Be с группой Florida Georgia и многие другие.

Bebe Rexha / Фото: Associated Press

Напомним, пока одним артистам прилетает от поклонников, исполнительница Бейонсе со сцены раздает фанатам щедрые подарки. Недавно звезда во время своего концерта сделала поклоннику презент стоимостью 53 тысячи долларов.

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