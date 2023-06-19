Відомій співачці Bebe Rexha просто на сцені фанат розбив обличчя

Відомій американській співачці та авторці пісень Bebe Rexha просто під час концерту розбили обличчя.

Зробив це прихильник артистки, який прийшов на її виступ у Нью-Йорку. Чоловік жбурнув телефон, і він потрапив в обличчя Bebe Rexha. Виконавиця одразу ж опустилася на коліна та схопилася руками голову, поки члени її команди бігли на сцену, аби допомогти. Прикрий інцидент зняли на відео інші глядачі концерту та опублікували його у Twitter.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Врешті глядачів попросили покинути залу, адже виступ закінчився. Співачка ж пішла за куліси, де їй надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Як розповіла мама Bebe Rexha у коментарі PopBase, її доньці довелося накласти три шви на обличчя Сама зірка поки не коментувала прикрий інцидент.

Зазначимо, Bebe Rexha – американська артистка, справжнє ім'я якої Блета Рекса. Вона відома завдяки таким композиціям, як I Got You, You Can't Stop the Girl, Hey Mama з Девідом Гетта та Нікі Мінаж, Meant to Be з гуртом Florida Georgia та багато інших.

Bebe Rexha / Фото: Associated Press

Нагадаємо, поки одним артистам прилітає від прихильників, виконавиця Бейонсе зі сцени роздає фанам щедрі подарунки. Нещодавно зірка під час свого концерту зробила шанувальнику презент вартістю 53 тисячі доларів.

Читайте також: