Бейонсе ошеломила фаната подарком стоимостью 53 тысячи долларов

Американская звезда Бейонсе ошеломила поклонника подарком, стоимость которого составляет 53 тысячи долларов.

На днях артистка отыграла концерт в Лондоне. Впервые на выступление свого кумира удалось попасть кастинг-менеджеру Глобалу Валентино. Мужчина на концерте не только получил приятные впечатления, но остался с презентом.

Как пишет New York Post, во время исполнения композиции Diva артистка бросила прямо в толпу свои драгоценные солнцезащитные очки, стоимость которых составляет 53 тысячи долларов. Аксессуар поймал Валентино.

Впрочем, охрана отобрала у мужчины очки и отдала исполнительнице. Тем временем у Бейонсе были на аксессуары свои планы. Она вернула их Валентино.

Как отметил поклонник певицы, он до сих пор шокирован и не может поверить, что такая ситуация случилась с ним.

"Я до сих пор шокирован. В тот момент я полностью потерял контроль над своим телом", — поделился Валентино.

А вот на концерте американской певицы Тейлор Свифт недавно произошел курьезный инцидент. Знаменитость случайно проглотила жука и этот момент попал на видео.

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