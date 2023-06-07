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Бейонсе ошеломила фаната подарком стоимостью 53 тысячи долларов

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1568
Время на прочтение
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Бейонсе ошеломила фаната подарком стоимостью 53 тысячи долларов

Бейонсе / Фото: Associated Press

Охранник пытался отобрать у поклонника презент от артистки.

Американская звезда Бейонсе ошеломила поклонника подарком, стоимость которого составляет 53 тысячи долларов.

На днях артистка отыграла концерт в Лондоне. Впервые на выступление свого кумира удалось попасть кастинг-менеджеру Глобалу Валентино. Мужчина на концерте не только получил приятные впечатления, но остался с презентом.

Как пишет New York Post, во время исполнения композиции Diva артистка бросила прямо в толпу свои драгоценные солнцезащитные очки, стоимость которых составляет 53 тысячи долларов. Аксессуар поймал Валентино.

@globalvalentino I'm 1 of 1 me and @khal caught the glasses!! best experience ever, this meant so much!❤️‍ #beyonce #renaissanceworldtour #clubrenaissance #globalvalentino ♬ original sound — Global Valentino

Впрочем, охрана отобрала у мужчины очки и отдала исполнительнице. Тем временем у Бейонсе были на аксессуары свои планы. Она вернула их Валентино.

Как отметил поклонник певицы, он до сих пор шокирован и не может поверить, что такая ситуация случилась с ним.

"Я до сих пор шокирован. В тот момент я полностью потерял контроль над своим телом", — поделился Валентино.

@globalvalentino Ответ на @Deandra Black ♬ original sound — Global Valentino

А вот на концерте американской певицы Тейлор Свифт недавно произошел курьезный инцидент. Знаменитость случайно проглотила жука и этот момент попал на видео.

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Дата публикации
Просмотры
1568
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