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Ева Мендес озадачила, что бреет лицо, и показала это на камеру

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2302
Время на прочтение
1 мин
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Ева Мендес озадачила, что бреет лицо, и показала это на камеру

Ева Мендес / Фото: Getty Images

Актриса показала видео со своими бьюти-процедурами.

Американская актриса Ева Мендес поделилась с поклонниками, как ухаживает за собой.

На днях артистка посетила косметический салон и на странице в Instagram показала какие бьюти-процедуры делала. В частности, звезда призналась, что она бреет лицо.

В ролике, который Мендес запостила в фотоблоге, она показала, как косметолог специальным ножом бреет ее лицо. Знаменитость пошутила, что мохнатость на лице ей досталась от отца-кубинца:

"Да, я побрилась! Обожаю это! Макияж и увлажняющий крем ложатся гораздо лучше. Хотя я волосатая. Мой кубинский папа – это медведь, а я его мини-копия", – отметила Мендес.

Актриса рассказала, что ей сделали дермапланирование – специализированную процедуру по уходу за кожей, в результате которой удаляют омертвевшую кожу и убрали так называемый персиковый пух с лица.

Ева Мендес / © instagram.com/evamendes
Ева Мендес / Фото: instagram.com/evamendes
Ева Мендес / © instagram.com/evamendes
Ева Мендес / Фото: instagram.com/evamendes

Напомним, ранее коллега Евы Мендес, актриса Сальма Хайек продемонстрировала свою природную красоту. Звезда поделилась селфи, на котором показывает лицо без макияжа крупным планом, и на нем видны морщинки, а также седые волосы.

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Дата публикации
Просмотры
2302
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