У співачку Пінк кинули прах просто посеред концерту у Лондоні

У відому американську співачку Пінк прихильник жбурнув прах своєї покійної мами.

Інцидент стався під час концерту виконавиці в Лондоні, де вона виступала на музичному фестивалі British Summer Time Hyde Park. Один із прихильників жбурнув на сцену мішечок із прахом своєї покійної мами.

Саме тоді артистка виконувала композицію Just like a pill. Пінк мала розгублений вигляд. На деякий час вона зупинила концерт, підняла мішечок та запитала: "Це дійсно твоя мама?".

Згодом артистка шоковано прокоментувала, що не знає, що робити з таким "подарунком": "Навіть не знаю, як на це реагувати".

Врешті Пінк зібралася духом та продовжила концерт.

Нагадаємо, нещодавно американська виконавиця Bebe Rexha стала жертвою навіженого прихильника. Під час концерту співачки у Нью-Йорку один глядач жбурнув на сцену телефон. Пристрій потрапив Bebe Rexha просто в обличчя. Артистку госпіталізували до лікарні де наклали шви.

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