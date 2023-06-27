Министр обороны Беларуси пришел к Лукашенко с копией ядерной бомбы

В Беларуси продолжаются бессмысленные "ядерные игры". Так, министр обороны Виктор Хренин принес на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко копию первой ядерной бомбы из СССР.

Об этом пишет белорусское издание "Белта".

Когда Хренина прибыл на доклад, Лукашенко спросил, не принес ли он с собой бомбу, министр обороны ответил: "Так точно!"

"Разрешите вам вручить символично - первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе", – сказал Хренин.

Лукашенко заметил, что бомба старая, ведь современная выглядит по-другому.

"Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе", — ответил Хренин.

Белорусский диктатор сказал, что это просто символический поступок.

"Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически", — добавил Лукашенко.

Напомним, в марте 2023 года Владимир Путин объявил, что согласился разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Впоследствии Лукашенко заявил, что Белоруссия начала получать тактическое ядерное оружие от России. Он похвастался, что она якобы втрое мощнее атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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