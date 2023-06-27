Ливень и град обесточили Прикарпатье – фото

Непогода на Прикарпатье повлекла за собой аварийные отключения света.

На Прикарпатье из-за ливня и града по состоянию на 16:00 27 июня без электроснабжения остаются пять населенных пунктов, частично обесточены линии улиц 17 городов и сел.

Об этом сообщает "Прикарпатьеоблэнерго".

Самая сложная ситуация в сетях Лисецкой, Верховинской, Тлумацкой, Богородчанской службы эксплуатации электрических сетей в Ивано-Франковской области из-за обрывов проводов на воздушных линиях электропередачи из-за падения ветвей и деревьев.

Град в Ивано-Франковской области. Фото: Прикарпатьеоблэнерго.

Там также отметили, что сейчас спрогнозировать время ликвидации отключений сложно, поскольку погодные условия остаются сложными.

Напомним, на Украину идет циклон Lambert – как изменится погода.

Читайте также: