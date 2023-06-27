Ливень и град обесточили Прикарпатье – фото

Непогода на Прикарпатье повлекла за собой аварийные отключения света.
На Прикарпатье из-за ливня и града по состоянию на 16:00 27 июня без электроснабжения остаются пять населенных пунктов, частично обесточены линии улиц 17 городов и сел.
Об этом сообщает "Прикарпатьеоблэнерго".
Самая сложная ситуация в сетях Лисецкой, Верховинской, Тлумацкой, Богородчанской службы эксплуатации электрических сетей в Ивано-Франковской области из-за обрывов проводов на воздушных линиях электропередачи из-за падения ветвей и деревьев.
Там также отметили, что сейчас спрогнозировать время ликвидации отключений сложно, поскольку погодные условия остаются сложными.
Напомним, на Украину идет циклон Lambert – как изменится погода.
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