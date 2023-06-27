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Злива та град знеструмили Прикарпаття – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Злива та град знеструмили Прикарпаття – фото

Злива на Прикарпатті.

Негода на Прикарпатті спричинила аварійні відключення світла.

На Прикарпатті через зливу та град станом на 16:00 27 червня без електропостачання залишаються п’ять населених пунктів, частково знеструмлені лінії вулиць 17 міст і сіл.  

Про це повідомляє ​​"Прикарпаттяобленерго". 

Найскладніша ситуація в мережах Лисецької, Верховинської, Тлумацької, Богородчанської служби експлуатації електричних мереж на Івано-Франківщині через обриви дротів на повітряних лініях електропередачі через падіння гілок та дерев.

Град на Івано-Франківщині. Фото: ​​Прикарпаттяобленерго. / ©
Град на Івано-Франківщині. Фото: ​​Прикарпаттяобленерго.

Там також зазначили, що зараз спрогнозувати час ліквідації вимкнень складно, оскільки погодні умови залишаються складними.

Нагадаємо, до України суне циклон Lambert – як зміниться погода.

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Дата публікації
Перегляди
2356
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