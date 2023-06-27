Злива та град знеструмили Прикарпаття – фото

Негода на Прикарпатті спричинила аварійні відключення світла.
На Прикарпатті через зливу та град станом на 16:00 27 червня без електропостачання залишаються п’ять населених пунктів, частково знеструмлені лінії вулиць 17 міст і сіл.
Про це повідомляє "Прикарпаттяобленерго".
Найскладніша ситуація в мережах Лисецької, Верховинської, Тлумацької, Богородчанської служби експлуатації електричних мереж на Івано-Франківщині через обриви дротів на повітряних лініях електропередачі через падіння гілок та дерев.
Там також зазначили, що зараз спрогнозувати час ліквідації вимкнень складно, оскільки погодні умови залишаються складними.
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