Якому знаку зодіаку пощастить 28 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 28 червня?

День не дозволяє сумнівів і коливань: поставивши перед собою мету, необхідно рухатися до неї, незважаючи ні на що. Не можна розпорошуватися, ганяючись за кількома "зайцями" одразу, та відволікатися на малозначні питання, які цілком можуть зачекати до спокійнішого й менш енергійного часу. Важливо також не приховувати своїх почуттів, особливо від найближчих людей, для яких уваги ніколи не буває надто багато. Можна освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки й серця, призначати дату заручин і весілля, а якщо навіть усе це вже здійснене – робити подарунки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які люблять і вміють працювати, сьогодні будуть у трудовому ударі, тому зірки наполегливо рекомендують їм запланувати якомога більше важливих справ: усі вони – без винятку – виявляться успішними як із професійного, так і з фінансовго боку. Єдине, що можуть зробити представники знака для того, щоб покращити свою – і без того вдалу – ситуацію, – це розсортувати свої справи і, якщо можна так висловитися, розставити їх за пріоритетом, помістивши на перші пункти плану найважливіші справи, а далі – по низхідній: від складного до простого.

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