На Украину надвигается циклон Lambert – как изменится погода

Синоптик рассказала, какой будет погода из-за циклона Lambert.
На Украину надвигается мощный циклон Lambert – с понедельника, 26 июня, в некоторых регионах возможны обильные дожди с грозами.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Синоптик посоветовала жителям восточных областей Украины подготовить зонтики. Также дожди с грозами могут быть на юго-востоке, Полтавской и Черкасской областях, а также в Днепре.
Местами дожди 26 июня также вероятны на севере и западе Украины. На остальной территории – сухая погода.
Температура воздуха в понедельник, 26 июня, будет колебаться в комфортных пределах +21+26 градусов, на юге – +25+30, на северо-востоке воздух свежее +18+22 градуса.
В Киеве в понедельник днем +21+23 градуса. Есть возможность локальных дождей. Ветер ожидается с северо-запада, порывы завтра могут быть сильными.
Повышение температуры воздуха ожидается в начале июля.
Напомним, в Украине станет прохладнее, будут дожди и грозы.
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