Как изменится погода 25 июня: прогноз синоптиков

В воскресенье, 25 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Умеренные, в западных областях возможны небольшие дожди, грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

В центральных регионах, а также в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях местами значительные дожди, местами град. Порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северный, северо-западный, а на востоке и северо-востоке северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха +20...+25℃, в южных и юго-восточных областях +26...+31℃. На высокогорье Карпат в течение суток +7...+12℃.

В Киевской области и в столице в воскресенье будет облачно с прояснениями. Возможны грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +20...+25℃, в Киеве +23...+25℃.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

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