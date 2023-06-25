В Генштабе рассказали, где сейчас ведутся самые тяжелые бои

За прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг совершал наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 50 населенных пунктов.

Противник продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике. При этом с целью сокрытия потерь использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В частности, в населенном пункте Каланчак Херсонской области, в помещении центральной районной больницы, противник обустроил военный госпиталь. В нем находятся около 100 российских военнослужащих. В свою очередь оказывать медицинскую помощь гражданскому населению запрещено.

На временно захваченной Херсонской области отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым. Однако сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные меры по отношению к каждому предателю.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией с 2014 года.

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