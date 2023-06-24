25 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 25 июня, в православном календаре день памяти святого Петра Атонского. Родился в 9 веке на острове Крит в Греции. С детства он обнаружил призвание к духовной жизни и религиозному служению. Однако, убежденный о необходимости защиты христианской веры, он избрал военную службу, становясь воином.
В своей жизни святой Петр прошел сложный путь покаяния, самоотречения и молитвы. Он отправился на Святую Гору Афонского монастыря, где отдался аскетическим практикам и отказался от светской жизни. Позже он основал монастырь, получивший название Петропавловский монастырь, где провел много лет, посвятив себя молитве, покаянию и духовному наставничеству.
Святой Петр известен своей глубокой возвышенной жизнью и богатым духовным опытом. Он снискал большой авторитет как духовный учителя и духовный наставник для многих монахов и светских людей. Через свою великую любовь к Богу и ближнему он вдохновлял и учил другим пути духовного расцвета.
Церковный праздник 25 июня – день памяти преподобного Онуфрия Великого
Преподобный Онуфрий Великий, чье имя при рождении было Иоанн, родился в 337 году на территории современного Египта. В раннем возрасте он почувствовал призвание к монашеству и решил найти духовного учителя, который помог бы ему на этой дороге. Он покинул родной город, где его ждала слава талантливого студента, и отправился в пустыню поискать своего духовного учителя.
Продолжая свое путешествие, Онуфрий пытался покорить свои человеческие слабости и обрести глубокое погружение в духовный мир. Он провел много лет в молитве, покаянии и аскетических упражнениях, стремясь к единению с Богом. Онуфрий чрезвычайно искусно владел внутренней борьбой со злом, что помогло ему обрести покровительство Божьей благодати.
Впоследствии Онуфрий выбрал место постоянного проживания — пещерную пустыню возле Киева, где основал монастырь. Он стал духовным отцом для многих монахов и наставником в духовной жизни. Его мудрость и святость обрели уважение не только в Украине, но и во всем православном мире.
Приметы 25 июня
- Дождь идет по маленьким капелькам — он еще будет долго идти.
- Картофель начал цвести до того, что нужно начинать сенокосы.
- Многие росы указывают на богатый урожай.
Что завтра нельзя делать
Чтобы реализовать все свои планы, нужно ложиться спать не раньше полуночи. Темная одежда также носить в этот день не рекомендуется, она может привлечь нечистую силу. Беременным запрещается разрешать прикасаться к чужим людям их живота.
Что можно делать завтра
Наши предки в этот день ходили на рыбалку и ели блюда из рыбы. Считалось, что так можно привлечь талант в свои дела. Также косили траву и убирали сорняки из огорода.
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