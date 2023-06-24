25 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 июня, в православном календаре день памяти святого Петра Атонского. Родился в 9 веке на острове Крит в Греции. С детства он обнаружил призвание к духовной жизни и религиозному служению. Однако, убежденный о необходимости защиты христианской веры, он избрал военную службу, становясь воином.

В своей жизни святой Петр прошел сложный путь покаяния, самоотречения и молитвы. Он отправился на Святую Гору Афонского монастыря, где отдался аскетическим практикам и отказался от светской жизни. Позже он основал монастырь, получивший название Петропавловский монастырь, где провел много лет, посвятив себя молитве, покаянию и духовному наставничеству.

Святой Петр известен своей глубокой возвышенной жизнью и богатым духовным опытом. Он снискал большой авторитет как духовный учителя и духовный наставник для многих монахов и светских людей. Через свою великую любовь к Богу и ближнему он вдохновлял и учил другим пути духовного расцвета.

Церковный праздник 25 июня – день памяти преподобного Онуфрия Великого

Преподобный Онуфрий Великий, чье имя при рождении было Иоанн, родился в 337 году на территории современного Египта. В раннем возрасте он почувствовал призвание к монашеству и решил найти духовного учителя, который помог бы ему на этой дороге. Он покинул родной город, где его ждала слава талантливого студента, и отправился в пустыню поискать своего духовного учителя.

Продолжая свое путешествие, Онуфрий пытался покорить свои человеческие слабости и обрести глубокое погружение в духовный мир. Он провел много лет в молитве, покаянии и аскетических упражнениях, стремясь к единению с Богом. Онуфрий чрезвычайно искусно владел внутренней борьбой со злом, что помогло ему обрести покровительство Божьей благодати.

Впоследствии Онуфрий выбрал место постоянного проживания — пещерную пустыню возле Киева, где основал монастырь. Он стал духовным отцом для многих монахов и наставником в духовной жизни. Его мудрость и святость обрели уважение не только в Украине, но и во всем православном мире.

Приметы 25 июня

Народные приметы 25 июня / Фото: Pexels

Дождь идет по маленьким капелькам — он еще будет долго идти.

Картофель начал цвести до того, что нужно начинать сенокосы.

Многие росы указывают на богатый урожай.

Что завтра нельзя делать

Чтобы реализовать все свои планы, нужно ложиться спать не раньше полуночи. Темная одежда также носить в этот день не рекомендуется, она может привлечь нечистую силу. Беременным запрещается разрешать прикасаться к чужим людям их живота.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день ходили на рыбалку и ели блюда из рыбы. Считалось, что так можно привлечь талант в свои дела. Также косили траву и убирали сорняки из огорода.

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