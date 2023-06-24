25 червня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 25 червня, в православному календарі день пам’яті святого Петра Атонського. Народився в 9 столітті на острові Крит в Греції. Змалку він виявив покликання до духовного життя і релігійного служіння. Однак, переконаний про необхідність захисту християнської віри, він також обрав військову службу, стаючи воїном.

Протягом свого життя святий Петро пройшов складний шлях покаяння, самозречення та молитви. Він відправився на Святу Гору Афонського монастиря, де віддався аскетичним практикам і відмовився від світського життя. Пізніше він заснував монастир, що отримав назву Петропавлівський монастир, де провів багато років, присвятивши себе молитві, покаянню та духовному наставництву.

Святий Петро відомий своїм глибоким піднесеним життям та багатим духовним досвідом. Він здобув великий авторитет як духовний вчителі і духовний наставник для багатьох монахів і світських людей. Через свою велику любов до Бога та ближнього він надихав і вчив інших шляху духовного розквіту.

Церковне свято 25 червня — день пам'яті преподобного Онуфрія Великого

Преподобний Онуфрій Великий, чиє ім'я при народженні було Іван, народився в 337 році на території сучасного Єгипту. У ранньому віці він відчув покликання до монашества і вирішив знайти духовного вчителя, який би йому допоміг на цій дорозі. Він покинув рідне місто, де його чекала слава талановитого студента, і вирушив у пустелю пошукати свого духовного вчителя.

Продовжуючи свою подорож, Онуфрій намагався покорити свої людські слабкості та знайти глибоке занурення у духовний світ. Він провів багато років в молитві, покаянні і аскетичних вправах, прагнучи до єднання з Богом. Онуфрій надзвичайно майстерно володів внутрішньою боротьбою зі злом, що допомогло йому здобути покровительство Божої благодаті.

Згодом Онуфрій вибрав собі місце постійного проживання - печерну пустелю біля Києва, де заснував монастир. Він став духовним батьком для багатьох монахів і наставником у духовному житті. Його мудрість і святість здобули повагу не тільки в Україні, але і в усьому православному світі.

Прикмети 25 червня

Народні прикмети 25 червня / Фото: Pexels

Дощ йде маленькими крапельками — він ще буде довго йти.

Картопля почала квітнути до того, що потрібно починати сінокіс.

Багато роси вказує на багатий урожай.

Що завтра не можна робити

Щоб реалізувати всі свої плани, потрібно лягати спати не раніше півночі. Темний одяг також носити цього дня не рекомендується, він може привернути нечисту силу. Вагітним забороняється дозволяти торкатися чужим людям їхнього живота.

Що можна робити завтра

Здавна наші предки цього дня ходили на риболовлю та їли страви з риби. Вважалося, що так можна привернути талан у свої справи. Також косили траву і прибирали бур'яни з городу.

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