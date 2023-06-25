Три знака Зодиака, которым сегодня удастся решить старую проблему 

День, когда многое ставит на свои места: если у человека есть давняя – застарелая – проблема, настало время ее решить – для это сложатся благоприятные условия. Главное в сложившейся ситуации – подчиниться ситуации, а не пытаться во что бы ни стало настоять на своем: Вселенная лучше знает, что нам нужно в тот или иной период нашей жизни.

Сегодня, 25 июня, решить старую проблему удастся представителям всех знаков Зодиака, но три из них будут в этом смысле особенно успешными.

У Близнецов (22.05 – 21.06) старой и не дающей им спокойно жить проблемой, скорее всего, станут отношения со второй половинкой. Увы, они окажутся далеко не романтического свойства – довольно долгая совместная жизнь почти не оставила для этого поводов, но, поскольку хорошие отношения сохранять необходимо, сегодня представители знака поймут, как это сделать.

Злопамятные – чего уж тут греха таить – Девы (22.08 – 23.09) вполне могли энное время назад отомстить человеку, который, как им показалось, всерьез их обидел. Поскольку в таких вопросах они мастера, трещина в отношениях оказалась глубокой, поэтому общение практически свелось к нулю. Тем не менее представители знака чувствуют свою вину, но сегодня им удастся ее загладить.

Дипломатичные и толерантные Весы (24.09 – 23.10) редко встревают в конфликты – как правило, им удается выйти из них без потерь. Поэтому их проблема, скорее всего, будет связана с недвижимостью: с квартирой, которую им уже довольно долгое время не удается снять, купить или продать. Вариант, который подвернется в этот день, окажется оптимальным.

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