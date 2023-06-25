Як зміниться погода 25 червня: прогноз синоптиків

У неділю, 25 червня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Помірні, в західних областях можливі невеликі дощі, грози.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

У центральних регіонах, а також Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях місцями значні дощі, подекуди град. Пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, північно-західний, а на сході та північному сході північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря +20... +25℃, у південних та південно-східних областях +26... +31℃. На високогір'ї Карпат протягом доби +7... +12℃.

На Київщині та в столиці у неділю буде хмарно з проясненнями. Дощитиме, можливі грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області +20... +25℃, у Києві +23... +25℃.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що перший місяць літа, червень, буде в Україні теплим. Очікується, що опади будуть у межах норми. Середня місячна температура буде в межах +18°-23°.

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