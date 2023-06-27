"Вагнерівці" почали передавати важке озброєння Міноборони РФ

До 1 липня усі збройні формування РФ мають підписати контракт з Міноборони РФ.

ПВК "Вагнер" розпочало підготовку щодо передавання важкої військової техніки у підрозділи збройних сил Міноборони РФ.

Про це пишуть прокремлівські видання.

Як зазначили у Міноборони РФ, наразі триває підготовка передавання озброєння у чинні підрозділи Збройних сил Росії.

Зокрема, до 1 липня усі збройні формування РФ мають підписати контракт з Міноборони РФ з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні.

Напередодні заколоту ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відмовився підписувати контракт з регулярною армією.

Що передувало?

Міністр оборони Сергій Шойгу хоче підпорядкувати різні так звані приватні військові компанії . Зокрема йдеться про "вагнерівців" та "кадирівців".

У відповідь ватажок "вагнерівців" заявив, що ті накази та укази, які формує Шойгу , поширюються на співробітників.

Водночас г рупа кадирівців "Ахмат" підписала контракт із Міністерством оборони Росії одразу наступного дня після того, як очільник "вагнерівців" Євген Пригожин відмовився від такої пропозиції.

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