На Сумщині снайпери "ювелірно" знищили ворожу ДРГ – відео

Кадри було знято одним із українських снайперів із використанням тепловізора.
У Сумській області, на кордоні з РФ, українські снейпери знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу – було ліквідовано, як мінімум, двох окупантів.
Про це раніше повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. Відео знищення ДРГ показав Telegram-канал InformNapalm.
"Снайперське знищення російської диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася виконувати свої завдання, перетнувши кордон у Сумській області", – йдеться у дописі.
Як видно на кадрах, двоє окупантів, намагалися просуватися вперед. Проте в один момент один із учасників ДРГ падає від влучання прицільного влучання снайпера. Другого окупанта ліківідували через декілька секунд.
Відео супроводили композицією з іронічними словами "Гойда, ор*и".
Нагадаємо, станом ранок 27 червня 2023-го ЗСУ знищили близько 226 170 солдатів армії РФ, за минулу добу ліквідовано ще 590 окупантів.
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