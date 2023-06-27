На Сумщині снайпери "ювелірно" знищили ворожу ДРГ – відео

У Сумській області, на кордоні з РФ, українські снейпери знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу – було ліквідовано, як мінімум, двох окупантів.

Про це раніше повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. Відео знищення ДРГ показав Telegram-канал InformNapalm.

"Снайперське знищення російської диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася виконувати свої завдання, перетнувши кордон у Сумській області", – йдеться у дописі.

Як видно на кадрах, двоє окупантів, намагалися просуватися вперед. Проте в один момент один із учасників ДРГ падає від влучання прицільного влучання снайпера. Другого окупанта ліківідували через декілька секунд.

Відео супроводили композицією з іронічними словами "Гойда, ор*и".

"Ювелірна" робота українських снайперів по ДРГ на Сумщині

Нагадаємо, станом ранок 27 червня 2023-го ЗСУ знищили близько 226 170 солдатів армії РФ, за минулу добу ліквідовано ще 590 окупантів.

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