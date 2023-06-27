Ліквідовано понад 226 тисяч росіян: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Знищено ще дві крилаті ракети та десять дронів.
Станом ранок 27 червня 2023-го ЗСУ знищили 226 170 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 590 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,
- артилерійських систем - 4083 (+28) од,
- РСЗВ - 626 (+2) од,
- засоби ППО - 386 (+1) од,
- літаків - 314 (+0) од,
- гелікоптерів - 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),
- крилаті ракети - 1261 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,
- спеціальна техніка - 563 (+6).
Нагадаємо, розпочалася 489 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Російська армія надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень.