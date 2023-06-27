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Ліквідовано понад 226 тисяч росіян: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано понад 226 тисяч росіян: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом ранок 27 червня 2023-го знищено 226 170 солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

Знищено ще дві крилаті ракети та десять дронів.

Станом ранок 27 червня 2023-го ЗСУ знищили 226 170 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 590 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 226 170 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 4036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,
  • артилерійських систем - 4083 (+28) од,
  • РСЗВ - 626 (+2) од,
  • засоби ППО - 386 (+1) од,
  • літаків - 314 (+0) од,
  • гелікоптерів - 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),
  • крилаті ракети - 1261 (+2),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,
  • спеціальна техніка - 563 (+6).

Нагадаємо, розпочалася 489 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Російська армія надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
787
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