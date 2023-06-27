"Це була страта": що відомо про вбивство окупантами двох підлітків у Бердянську

Днями стало відомо, що російські окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова.

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники вбили двох підлітків —16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували їх у "підготовці диверсії на мелітопольській залізниці". Силовики декілька днів катували Оганесяна та Ханганова.

Омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів, що наразі відомо про вбивство українських дітей та чому Міжнародний комітет Червоного Хреста не добився звільнення підлітків з полону окупантів.

"За нашими даними, відбулась позасудова страта двох українських підлітків. Як тільки у нас з'явилася інформація, що 24 травня 2023 року двоє українських підлітків отримали підозри від слідчого комітету РФ, ми одразу звернулись по різних каналах до російської сторони. По-перше, щоб нам надали всю інформацію про них. По-друге, щоб українських дітей повернули додому. Так само ми офіційно зверталися до МКЧХ, аби вони терміново відвідали хлопців і зробили все щоб повернути їх до України", - зазначив він.

За словами Лубінця, на сьогодні, єдине, що відомо, – підлітки загинули.

"Але, я цілком припускаю, що це була страта. І, можливо, після цього, якесь інсценування відео, щоб нібито виправдати дії військовослужбовців РФ. За наявними даними, родинам досі не віддали тіла загиблих хлопців", - сказав омбудсман.

Українська сторона також звернулась до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, аби тіла повернули родичам.

"На жаль, ми вкотре бачимо, що жодна міжнародна інституція, по факту, нічого не може зробити з Російською Федерацією, ця країна поводить себе як терорист, не звертає увагу на жодні міжнародні конвенції, захист прав дітей, міжнародне гуманітарне право, чхати вони на це хотіли. Ми будемо вимагати розгляду цього питання на міжнародних майданчиках, в тому числі ООН", - резюмував Дмитро Лубінець.

За даними співзасновниці Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова в окупованому Бердянську застрелили снайпери.

"Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран – пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців", – розповіла вона.

За словами Решетилової, впродовж пів року підлітки перебували під слідством, а, відповідно, під тиском та з обшуками. Зокрема, Тиграна викрали та якийсь час утримували в місцевій поліції, де катували. Обидва підлітки зазнавали тиску з боку окупаційної влади.

"Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився. Тому що так звані "слідчі" вже підготували їм обвинувачення у "диверсії", що нібито вони готували підрив електроопор на мелітопольській залізниці. І цю справу мали передавати вже до суду. А це означало, що швидше за все вони будуть знову заарештовані", – сказала правозахисниця.

Вона додала, що хлопці втекли з дому і переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська.

"Як тільки Тигран з’явився вдома, до нього відразу приїхав цей слідчий. І вони мали дуже тривалу розмову з ним. Про що? Ми не знаємо. Після цього Тигран і Микита вийшли прогулятися містом. Тигран ще розмовляв зі своєю мамою. Він був абсолютно спокійний", – сказала Решетилова.

На її думку, поведінка хлопця за пів години до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує "якісь ризиковані для свого життя дії".

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав подробиці вбивства Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова у Бердянську.

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