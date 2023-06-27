Хто в Росії може повторити “повстання” Пригожина — думка експерта

Вірогідність ще одного “повстання” в Росії, подібного до заколоту Євгена Пригожина, дуже висока. Там створена економічно-політична так звана “революційна ситуація”. Тобто є всі умови для того, щоб було повалення і зміна влади. Хто саме виступить ініціатором цього і як саме цей процес буде проходити — не дуже важливо.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Він розповів про таку інституцію, як Індекс недієздатності держави, який постійно відслідковується системою індикаторів: “Згідно з цими індикаторами кожного року складається інвестиційний індекс для держави. Так от індекс крихкості такої держави, як Росія, дуже високий — набагато вищий, ніж в України. Чим вищий цей індекс, тим більша вірогідність того, що може відбутися державний заколот, повалення влади тощо”.

Оскільки є такі критичні для влади моменти, то все це стає все більш вірогідним, наголосив експерт. Він назвав такі критичні моменти в Росії: “По-перше, наявність у Путіна кількох двійників, які можуть замістити в медійному просторі наявного Путіна, тому що ніхто не знає, хто із них є справжнім. Наприклад, який був з Горбачовим, коли його ув’язнювали у Форосі? В цьому випадку буде ще простіше — Путіна посадять в бункер, а хто вийде і буде спілкуватися з суспільством, не знає ніхто. Це дуже важливий момент крихкості влади Росії”.

По-друге, продовжив Притула, влада в Росії тривалий час переходила силовим методом: “Тобто казати про демократичність обраного президента Росії ми не можемо. А якщо цар нелегітимний, то його можуть замінити новим. Це ще один момент крихкості”.

Зараз Пригожин показав, що влада не тільки крихка, вона ще й дуже слабка, розповів військовий експерт: “Тобто може бути якась група, яка може зайти хай не з півдня, а з заходу, сходу чи півночі і яка може прийти в Москву та абсолютно спокійно поміняти там владу. Якщо ці люди будуть такими як “вагнерівці”, тобто відстріляні, жорстко організовані, дисципліновані, мають бойовий досвід і фронтове озброєння, то там ні Росгвардія, ні спецслужби нічого не вдіють”.

Притула резюмував, що це такі фактори, які зараз змінити неможливо для російської влади: “Економічна ситуація погіршується, а відповідно революційна ситуація покращується. Коли вона хрусне — не знає ніхто. Хіба що американська розвідка буде знати заздалегідь”.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня ватажок терористичної групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Втім, згодом олігарх заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття". Колона "вагнерівців" зупинилася за 200 км від столиці.

За кілька днів після свого бунту Пригожин висловися,що нібито не мав на меті повалення режиму, а лише висловлював протест через "знищення" його терористичної організації. Нібито це планувалося на 1 липня.

Російський президент-диктатор Володимир Путін своїми заявами щодо заколоту намагається утримати "вагнерівців", аби використовувати найманців на війні. Тим, хто не приєднається до Міноборони, а поїде до Білорусі, не пробачить. А тому виїзд до сусідньої держави може стати для них пасткою.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Федеральна служба безпеки Російської Федерації закрила кримінальну справу про збройний заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це з посиланням на ФСБ повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Переляк російського командування через бунт Євгена Пригожина, схоже, так деморалізував їхніх підлеглих, що цим успішно скористалися наші захисники. І вчора, 26 червня, почали наступ на кількох напрямках одночасно, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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