Тривога у низці областей: у ЗСУ попередили про запуски ракет

Ракети вже у повітряному просторі країни.
У вівторок, 27 червня, під час повітряної тривоги у низці областей України стало відомо про пуски ракет.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил.
"Ракетна небезпека! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили у ЗСУ.
Згодом стало відомо, що армія РФ вже запустила ракети. Станом на 11:56 відомо, що ракети "заходять з Сумщини" у напрямку Полтавщини.
Мапа тривог станом на 27 червня
Тривога розпочалася о 11:52 на Дніпропетровщині. Згодом поширилася на північні, східні та центральні області.
Нагадаємо, після оголошення повітряної тривоги стало відомо, що ворожі ракети зайшли до повітряного простору України.
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