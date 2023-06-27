Тривога у низці областей: у ЗСУ попередили про запуски ракет

Ракети вже у повітряному просторі країни.

У вівторок, 27 червня, під час повітряної тривоги у низці областей України стало відомо про пуски ракет.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил.

"Ракетна небезпека! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили у ЗСУ.

Згодом стало відомо, що армія РФ вже запустила ракети. Станом на 11:56 відомо, що ракети "заходять з Сумщини" у напрямку Полтавщини.

Мапа тривог станом на 27 червня

Тривога розпочалася о 11:52 на Дніпропетровщині. Згодом поширилася на північні, східні та центральні області.

Мапа тривог станом на 27 червня.

Нагадаємо, після оголошення повітряної тривоги стало відомо, що ворожі ракети зайшли до повітряного простору України.

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