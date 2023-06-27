Ворожі ракети - у повітряному просторі України: звідки заходять і куди рухаються

У низці областей 27 червня оголошена повітряна тривога. Російські ракети заходять у повітряний простір України.

Про це попереджають у Повітряних силах України.

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Зокрема, станом на 12:00, за даними ПС, ворожі ракети заходять із Сумщини та рухаються у напрямку Полтавщини та Кременчука.

Зауважимо, о 11:42 офіційно повідомили про зліт літаків Ту-22м3 із російського аеродрому Шайковка Калузької області. Через 10 хв уЗСУ попередили про загрозу ракетної атаки.

Майже водночас, як свідчить інтерактивна мапа тривогв, у низці областей оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у центральних, північних, південних та східних областях.

Станом на 12:08 у деяких областях дали відбій тривоги.

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