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Ворожі ракети - у повітряному просторі України: звідки заходять і куди рухаються

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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2791
Час на прочитання
1 хв
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Ворожі ракети - у повітряному просторі України: звідки заходять і куди рухаються

У повітряному просторі України літають російські ракети / Фото: Associated Press

У низці областей оголошена повітряна тривога.

У низці областей 27 червня оголошена повітряна тривога. Російські ракети заходять у повітряний простір України.

Про це попереджають у Повітряних силах України.

Зокрема, станом на 12:00, за даними ПС, ворожі ракети заходять із Сумщини та рухаються у напрямку Полтавщини та Кременчука.

Зауважимо, о 11:42 офіційно повідомили про зліт літаків Ту-22м3 із російського аеродрому Шайковка Калузької області. Через 10 хв уЗСУ попередили про загрозу ракетної атаки.

Майже водночас, як свідчить інтерактивна мапа тривогв, у низці областей оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у центральних, північних, південних та східних областях. 

Станом на 12:08 у деяких областях дали відбій тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
2791
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