Кто в России может повторить "восстание" Пригожина — мнение эксперта

Вероятность еще одного "восстания" в России, подобного мятежу Евгения Пригожина, очень высока. Там создана экономически-политическая так называемая революционная ситуация. То есть, есть все условия для того, чтобы было свержение и смена власти. Кто именно выступит инициатором этого и как именно этот процесс будет проходить – не очень важно.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Он рассказал о таком институте, как Индекс недееспособности государства, постоянно отслеживаемый системой индикаторов: “Согласно этим индикаторам каждый год составляется инвестиционный индекс для государства. Так вот, индекс хрупкости такого государства, как Россия, очень высок — намного выше, чем у Украины. Чем выше этот индекс, тем больше вероятность того, что может произойти государственный мятеж, свержение власти и тому подобное”.

Поскольку такие критические для власти моменты, то все это становится все более вероятным, подчеркнул эксперт. Он назвал такие критические моменты в России: “Во-первых, наличие у Путина нескольких двойников, которые могут заместить в медийном пространстве существующего Путина, потому что никто не знает, кто из них настоящий. К примеру, какой был с Горбачевым, когда его арестовали в Форосе? В этом случае будет еще проще – Путина посадят в бункер, а кто выйдет и будет общаться с обществом, не знает никто. Это очень важный момент хрупкости властей России”.

Во-вторых, продолжил Притула, власти в России долгое время переходили силовым методом: “То есть говорить о демократичности избранного президента России мы не можем. А если царь нелегитимен, его могут заменить новым. Это еще один момент хрупкости”.

Сейчас Пригожин показал, что власть не только хрупкая, она еще и очень слабая, рассказал военный эксперт: “То есть может быть какая-то группа, которая может зайти пусть не с юга, а с запада, востока или севера и которая может прийти в Москву и абсолютно спокойно сменить там власть. Если эти люди будут такими как "вагнеровцы", то есть отстрелянные, жестко организованные, дисциплинированные, имеющие боевой опыт и фронтовое вооружение, то там ни Росгвардия, ни спецслужбы ничего не поделают”.

Притула резюмировал, что это такие факторы, которые сейчас изменить невозможно для российских властей: “Экономическая ситуация ухудшается, а соответственно, революционная ситуация улучшается. Когда она хрустнет – не знает никто. Разве что американская разведка будет знать заранее”.

Напомним, в ночь на 24 июня главарь террористической группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Впрочем, впоследствии олигарх заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития". Колонна "вагнеровцев" остановилась в 200 км от столицы.

Через несколько дней после своего бунта Пригожин высказался, что якобы не преследовал цель свержения режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" его террористической организации. Якобы это планировалось на 1 июля.

Российский президент-диктатор Владимир Путин своими заявлениями по поводу мятежа пытается удержать "вагнеровцев", чтобы использовать наемников на войне. Тем, кто не присоединится к Минобороне, а уедет в Беларусь, не простит. А потому выезд в соседнее государство может стать для них ловушкой.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Федеральная служба безопасности Российской Федерации закрыла уголовное дело о вооруженном мятеже предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает российские средства массовой пропаганды.

Испуг российского командования из-за бунта Евгения Пригожина, похоже, так деморализовал их подчиненных, что этим успешно воспользовались наши защитники. И вчера, 26 июня, начали наступление по нескольким направлениям одновременно, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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