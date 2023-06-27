Путин нуждается в "вагнеровцах" для войны, Беларусь может стать ловушкой для наемников — ISW

Российский президент-диктатор Владимир Путин своими заявлениями по поводу мятежа пытается удержать "вагнеровцев", чтобы использовать наемников войне. Тем, кто не присоединится Минобороны, а уедет в Беларусь, не простит. А потому выезд в соседнее государство может стать для них ловушкой.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что своей вечерней речью глава Кремля пытался убедить как можно больше боевиков и лидеров "Вагнера" присоединиться к российской армии и продолжить воевать против Украины, а также заставить людей, наиболее лояльных финансисту группы Евгению Пригожину, самоидентифицироваться. Речь же Путина оставляет мало места для любого сближения с предводителем ЧВК "Вагнера", добавляют в ISW.

"Путин высоко оценил работу командиров "Вагнера", вероятно, пытаясь удержать их, когда "Вагнер" будет интегрирован в Миноборону РФ", – добавляют в отчете.

Кремль, скорее всего, будет считать предателями наемников, которые последуют за Пригожиным в Беларусь, считают американские специалисты. Вероятно, Путин лично пообещал, что в соседней стране наемники ПИК будут в безопасности. К слову, самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских боевиков ЧВК "Вагнера" после того, как использовал их как рычаг против Кремля в 2020 году.

"Долгосрочная ценность этого обещания все же сомнительна. Боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских предписаний об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене", – говорится в сообщении.

Впрочем, специалисты Института добавляют, что Путин мог бы арестовать командиров "Вагнера" за государственную измену, но вместо этого предложил простить и интегрировать силы ПИК.

"Это свидетельствует о его потребности в подготовленных и эффективных кадрах. Путин также, вероятно, пытается завершить процесс формализации, инициированный Минобороной России", — добавляют в ISW.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его боевики уходят на Москву. "за головами" военного руководства страны. Впрочем, впоследствии олигарх заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития". Колонна "вагнеровцев" остановилась в 200 км от столицы.

Через несколько дней после своего бунта Пригожин высказался, что якобы не преследовал цель свержения режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" его террористической организации. Якобы это планировалось на 1 июля.

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