"Очень отрицательный сигнал": Дуда о перемещении "вагнеровцев" в Беларусь

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал информацию о перемещении боевиков террористической частной военной компании " Вагнер " на территорию Беларуси.

Об этом информирует Polsat News.

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Польский президент заявил, что перемещение "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

"Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, ЧВК "Вагнера", в Беларусь вместе с ее председателем Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести до наших союзников", — подчеркнул глава польского государства. .

Дуда также уточнил, что он намерен поднять эту тему во время консультаций в Гааге перед саммитом НАТО и предложить дальнейшее укрепление восточного фланга Североатлантического альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин после неудачной попытки бунта скрылся в Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку "Вагнер" в Беларуси, потому что ВС РБ получат от них "ценный опыт".

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