В Украине из-за войны потребители могут остаться без отопления

В общей сложности без тепла в батареях могут остаться более 5 млн жителей.

В Украине некоторые регионы могут остаться без отопления. 36 городских и поселковых советов обратились в Кабмин с заявлением об угрозе срыва отопительного сезона.

Об этом сообщила Ассоциация городов Украины.

Как отмечается, под риск срыва отопительного сезона ставят отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги и ущерб в результате российского вторжения.

Всего по состоянию на сегодняшний день уже обратились в Кабмин 36 городских и поселковых советов, в которых проживают более 5 млн жителей.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.д., — все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 его прохождение в целом", — отметили в Ассоциации.

Там также добавили, что на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо не менее 36 млрд. грн.

Напомним, что в РФ семьям погибших "мобиков" вместо помощи выдали билеты в цирк.

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