Нацкомісія рекомендувала перейменувати місто Запоріжжя

У комісії нема пояснення, чому назва Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути можливе перейменування міста Запоріжжя, вказуючи на те, що наразі назва може не відповідати лексичним нормам.

Про це йдеться у переліку рекомендацій Нацкомісії.

Філологи та історики закладів вищої освіти клали перелік з 1400 міст та сіл, які потрібно перейменувати, щоб їх назви відповідали закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".

У комісії нема пояснення, чому назва Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

Таким чином Нацкомісія рекомендує запропонувати нову назву для Запоріжжя, або надати обґрунтування для збереження поточної назви. Місцева влада повинна подати свої рекомендації протягом шести місяців. Якщо за цей період місцева влада не надасть своїх пояснень, то це питання буде розглядати Верховна Рада.

Варто зазначити, що для перейменування Запорізької області необхідно набрати 300 голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо заміни бюстів російських діячів культури на станції метро "Університет".

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про деколонізацію топонімів в Україні.

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