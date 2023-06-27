Починається з літери "A": Google оновлює лого Android (фото)

Голова робота більше не є пласкою, натомість вона стала "тривимірною".

Новий логотип Android представив Google. Тепер це 3D-голова робота.

Про це повідомляє 9to5Google.

Оновлений логотип починається з великої літери "A". Раніше Android віддавав перевагу написанню літери в нижньому регістрі. В оновленому шрифті літери "n" і "r" заокруглені, що відсилає до стилю футуристичних логотипів двохтисячних.

Новий логотип Android представив Google. Фото: 9to5google

Голова робота більше не є пласкою, натомість вона стала "тривимірною". Вперше оновлену 3D-голову показали на виставці CES 2023.

Раніше компанія Google анонсувала запуск рекламних послуг за допомогою ШІ, що дозволить рекламодавцям приділяти менше уваги оформленню контенту.

А напередодні Google анонсував створення ШІ, що має допомогти діагностувати рак та проаналізувати результати УЗД. Такі моделі штучного інтелекту можуть спростити процес раннього виявлення раку молочної залози й терміну вагітності.

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