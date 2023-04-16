Чи підслуховує Facebook наші телефонні розмови: результати експерименту

Спойлер: набагато простіше та дешевше аналізувати нашу поведінку в Інтернеті або у публічному просторі.

Компанії Facebook, Google та інші техноконцерни роками спростовують закиди щодо підслуховування користувачів. Журналісти британської газети Daily Mail остаточно розвінчали міф про підслуховування, здійснивши експеримент.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

У виданні надало справжні докази, що підслуховування користувачів, ймовірно, не відбувається. Принаймні це стосується Facebook. Слова, які ми говоримо вголос іншим або собі, насправді не перетворюються на рекламу, що таргетує.

Як проходив експеримент

Перевірку здійснили у простий спосіб. Журналісти Daily Mail купили новий смартфон, відформатували його, а потім ввели обліковий запис Google, створений для тестування на два тижні раніше.

"Власником фіктивного облікового запису був Робін, привітний 22-річний британець. Робін відкрив відповідний аккаунт у фейсбуці, публікував свої життєві події, включаючи прогулянки на природі, та листувався у месенджері з друзями. Журналісти від імені Робіна вимовляли вголос такі ключові слова, як "відпочинок у Греції", "банне приладдя у вікторіанському стилі", "затирка для плитки", але стрічка фейсбуку категорично показувала юнакові лише рекламу поїздок Карибським морем та гаджети з дрібних китайських сайтів", – йдеться у виданні.

За словами експерта із кібербезпеки Джордана Шредера, нікому не потрібно підслуховувати користувачів заради рекламування.

"Ми набагато передбачуваніші істоти, ніж нам хотілося б думати. Смартфони збирають інформацію про нас із наших облікових записів в інтернеті та соцмережах – і їм зовсім не треба при цьому підслуховувати наші розмови. Запис та аналіз голосу вимагають величезних комп'ютерних ресурсів, дуже дорогих в експлуатації, і Facebook не має жодних причин витрачатися на них для формування рекламних пропозицій", – зазначив Шредер.

Водночас журналісти видання зазначають, що технологічні компанії справді підслуховують нас, але робиться це лише за допомогою одного засобу – вбудованого голосового помічника телефону. Помічники працюють за ключовими словами, які потрапляють до інтерфейсу компанії.

"Наприклад, коли ви говорите "Привіт, Siri" або "Привіт, Google" на своєму телефоні, щоб отримати доступ до їхніх послуг, вони прослуховують ці слова, а заразом і випадкові розмови, які ви ведете. Проте компанії не аналізують усі розмови. Зазвичай вони просто прагнуть оптимізувати розпізнавання слів", – йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло корпорацію Xiaomi Corporation (КНР) до переліку міжнародних спонсорів війни.

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