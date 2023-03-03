Що подивитись: 5 цікавих фільмів для вихідних

У цій різножанровій добірці кожен знайде щось цікаве для себе, адже ми зібрали для вас кілька захопливих трилерів, детективну драму і навіть романтичну комедію.

"Аферисти"

Це психологічний трилер, знятий сервісом Apple TV. Одну з головних ролей у фільмі зіграла Джуліанна Мур. Картина розповідає про групу аферистів, які спритно обманюють багатіїв на великі суми грошей, проте одного разу вони самі стають жертвами своїх хитрощів.

"Не хвилюйся, серденько"

Фільм є першою режисерською роботою зірки "Доктора Гауса" Олівії Вайлд, а ось головні ролі у ньому зіграли Флорен П'ю та Гаррі Стайлс. Герої фільму живуть в ідилічному місті, де все зроблено в стилі 50-х років. Жінки у цьому місті займаються домашніми справами, доки їхні чоловіки щодня ходять на секретну роботу. Однак поступово одна з дружин починає розуміти, що все, що її оточує насправді не те, чим здається.

"Імперія світла"

Головні ролі у фільмі зіграли Колін Ферт та Олівія Колман. Дія картини відбувається у 1980-ті роки у Південній Англії. У центрі оповіді – старий кінотеатр та історія кохання його співробітників.

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Це продовження гучного детективу з Денієлом Крейгом у головній ролі. Цього разу головний герой — приватний детектив Бенуа Бланк — вирушає на острів під назвою "Скляна цибуля", щоб розкрити там черговий загадковий злочин.

"До тебе чи до мене"

Нова романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером від Netflix, яка змусить вас усміхнутися. Фільм розповідає про старих друзів, що мешкають у різних містах, але спілкуються щодня та розповідають одне одному багато про своє життя. Але якось парі довелося помінятися місцями, що змінило їхнє життя і подарувало справжнє кохання.

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