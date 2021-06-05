Що подивитися: 5 легких романтичних комедій

Ми зібрали для вас добірку яскравих і добрих ромкомів, які можна подивитися вже сьогодні.

Іноді хочеться просто відпочити після важкого робочого тижня і подивитися щось легке, але цікаве. Ідеальним рішенням у такому випадку стануть затишні романтичні комедії. Вони подарують заряд хорошого настрою перед вихідними і віру в найкраще, адже завжди закінчуються гепіендом.

"Шопоголік"

Головна героїня — журналістка на ім'я Ребекка, яка дуже любить купувати речі і мріє писати про моду. Але любов героїні до шопінгу заганяє її у величезний грошовий борг, тому вона змушена влаштуватися на роботу до фінансового видання. Іронія полягає в тому, що дівчина, яка по вуха в боргах, тепер радить читачам, як економити гроші.

"Фея-хрещена"

Елінор старанно вчиться в школі фей і мріє стати хрещеною феєю для якоїсь маленької дівчинки. Але якось вона дізнається, що установу збираються закрити, а її зробити зубною феєю. Вона знаходить лист 10-річної Маккензі із проханням виконати її заповітне бажання. Тому Елінор вирушає до світу людей, але виявляється, що Маккензі вже виросла і в казки більше не вірить.

"Волею випадку"

Ліндсі — трудоголік, яка займається угодами з викупу землі для готелів. Якось вона отримує завдання — вирушити до Ірландії і умовити місцевих, продати землю на якій розташований старовинний замок. Щоб виконати своє завдання дівчині доводиться затриматися в милому містечку і ближче познайомиться з традиціями його мешканців.

"Як вийти заміж за 3 дні"

У деяких країнах існує традиція, згідно з якою 29 лютого жінка може зробити пропозицію чоловікові і він не має права їй відмовити. Дізнавшись про це Анна вирушає до Дубліна, куди поїхав її коханий, щоб зробити йому пропозицію. Але на шляху з дівчиною трапляється безліч дивних і смішних речей, які абсолютно все змінюють у її житті.

"Листи до Джульєтти"

Журналістка New Yorker Софі вирушає до Верони, де випадково дізнається про те, що дівчата часто пишуть Джульєтті листи і просять поради. Якось до Софі потрапляє лист, який забубився від початку 60-х, у ньому якась Клер Сміф пише про своє божевільне кохання. Прочитавши його, дівчина вирішує відповісти на це любовне послання.

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