В Одесі під час тривоги сталися вибухи

Моніторингові чати інформували про запуск ракети.
У вівторок, 13 лютого, в Одесі сталися вибухи. Гучно було під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 14:26.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.
"Вибухи", - повідомив Телеграм-канал Одесса INFO.
Своєю чергою, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, про роботу сил протиповітряної оборони.
До слова, тривога на Одещині тривала понад 20 хв - від 14:26 до 14:47. Моніторингові канали попереджали про пуски ракети. Тим часом Повітряні сили ЗСУ інформували про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, вночі проти 13 лютого окупанти вдарили по Україні дронами. Силами ППО було знищено 16 ударних БпЛА із 23, що запустили росіяни.