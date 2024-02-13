В Одесі під час тривоги сталися вибухи

У вівторок, 13 лютого, в Одесі сталися вибухи. Гучно було під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 14:26.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"Вибухи", - повідомив Телеграм-канал Одесса INFO.

Своєю чергою, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, про роботу сил протиповітряної оборони.

До слова, тривога на Одещині тривала понад 20 хв - від 14:26 до 14:47. Моніторингові канали попереджали про пуски ракети. Тим часом Повітряні сили ЗСУ інформували про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, вночі проти 13 лютого окупанти вдарили по Україні дронами. Силами ППО було знищено 16 ударних БпЛА із 23, що запустили росіяни.

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