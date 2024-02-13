Дружина MONATIK вперше за тривалий час показала їхніх помітно підрослих синів

Дружина українського співака MONATIK – Ірина – вперше за тривалий час показала їхній двох синів.

До слова, виконавець та його кохана рідко діляться подробицями особистого життя, а під час повномасштабної війни майже припинили показувати у фотоблогу синів. Однак цього разу Ірина зробила виняток.

У своєму Instagram дружина MONATIK опублікувала їхнє сімейне фото, де, зокрема, були зображені Платон і Данило. Ірина позувала перед камерою в бежевій сукні в квітковий принт, а от співак разом із синами в офіційних костюмах. Ймовірно, Монатіки збиралися відвідати якийсь урочистий захід.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/irishamonatik

Прихильники сімейства не оминули увагою знімок. Вони написали чимало приємних коментарів під фото та залишили безліч смайликів у вигляді червоних сердець: "Неймовірно гарні та комфортні", "які неймовірні", "які ви всі четверо гарні".

Нагадаємо, нещодавно модель Алла Костромічова потішила шанувальників сімейним фото. Знаменитість показала підрослого сина та чоловіка-іноземця. Щоправда, донечку модель поки ретельно приховує.

Читайте також: