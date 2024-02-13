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Дружина MONATIK вперше за тривалий час показала їхніх помітно підрослих синів

Дружина MONATIK вперше за тривалий час показала їхніх помітно підрослих синів

Дружина MONATIK вперше за тривалий час показала їхніх помітно підрослих синів

MONATIK з родиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Обраниця артиста замилувала їхнім родинним фото.

Дружина українського співака MONATIKІрина – вперше за тривалий час показала їхній двох синів.

До слова, виконавець та його кохана рідко діляться подробицями особистого життя, а під час повномасштабної війни майже припинили показувати у фотоблогу синів. Однак цього разу Ірина зробила виняток.

У своєму Instagram дружина MONATIK опублікувала їхнє сімейне фото, де, зокрема, були зображені Платон і Данило. Ірина позувала перед камерою в бежевій сукні в квітковий принт, а от співак разом із синами в офіційних костюмах. Ймовірно, Монатіки збиралися відвідати якийсь урочистий захід.

MONATIK з дружиною та синами / © instagram.com/irishamonatik
MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/irishamonatik

Прихильники сімейства не оминули увагою знімок. Вони написали чимало приємних коментарів під фото та залишили безліч смайликів у вигляді червоних сердець: "Неймовірно гарні та комфортні", "які неймовірні", "які ви всі четверо гарні".

Нагадаємо, нещодавно модель Алла Костромічова потішила шанувальників сімейним фото. Знаменитість показала підрослого сина та чоловіка-іноземця. Щоправда, донечку модель поки ретельно приховує.

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