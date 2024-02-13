Майно Соні Морозюк також буде арештовано – ДБР

В Держбюро розслідувань анонсували арешт майна Соні Морозюк – колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ.

Про це радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян повідомила у ефірі телемарафону.

"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, дружину, сина, тещу і також про дівчину-художницю, з якою був заручений син", – сказала представниця ДБР.

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Вона також нагадала, що окрім львівського бізнесмена Ігоря Гриневича та його сина Романа підозру в шахрайстві та участі у злочинній організації отримали ще троє громадян, які співпрацювали з бізнесменом.

"Тобто їхнє майно – також під арештом", – зазначила Сап’ян.

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"Усі ухвали на арешт майна наразі направлено в Міністерство юстиції. Після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр. Ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України – в Київській, Львівський, Закарпатській областях, безпосередньо у Львові. Це преміум-класу автівки, які датовані 2022 роком виробництва. Ну і, звичайно, самі квартири, які записані на тещу, на дружину і на сина", – розповіла речниця ДБР.

"Що стосується нареченої-художниці, то також є ухвали на арешт її майна. Це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка", – додала Сап’ян.

Нагадаємо, напередодні в ДБР поінформували, що у кримінальному провадженні щодо шахрайської схеми Гринкевича та його родини накладено арешт на нерухомість, автомобілі бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, а також двох співучасників та підконтрольних їм товариств. У ДБР ініціювали питання про накладення арешту на нерухомість Морозюк та ще одного співучасника.

Зауважимо, Ігор та Роман Гринкевичі, а також інші підозрювані у справі, нині перебувають у СІЗО.

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