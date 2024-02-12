Привласнення нафтопродуктів для ЗСУ: Пашинський відреагував на підозру

Справа стосується привласнення та продажу конфіскованих нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру у незаконному привласненні нафтопродуктів і завдаванні державі майже 1 млрд грн збитків.

Пашинський, його бізнес-партнер та чотири спільники підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Сергій Пашинський на своїй сторінці у Facebook відреагував на обвинувачення.

"Сьогодні слідчі СБУ та НАБУ вручили мені підозру за так зване "розкрадання" палива "Роснефті", яким в інтересах росіян торгував зрадник Курченко (український бізнесмен-втікач Сергій Курченко - ред.). Усе так зване "розкрадання" полягало в конфіскації цього палива та передавання його на користь ЗСУ. Звинувачення відкидаю. Вбачаю в діях правоохоронців опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови "Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України", - йдеться у дописі Сергія Пашинського.

Нагадаємо, 2014 року держава конфіскувала майже 100 тис. т нафтопродуктів у структур олігарха Сергія Курченка, який після Революції Гідності втік до Росії. Слідство встановило, що за допомогою політичного лобі екснардепа ці нафтопродукти були передані для реалізації профільному держпідприємству задля наповнення держбюджету. На той час це держпідприємство очолювали керівники, підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

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