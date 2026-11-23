Шакал / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: не варто ухвалювати важливі рішення та проводити серйозні ділові переговори.

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Символ дня: крилатий шакал.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: моріон, гагат, агат, смарагд.

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За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: через ймовірність загострення хронічних захворювань бажано заздалегідь вжити профілактичних заходів.

Харчування дня: можна вживати в їжу будь-які продукти, але водночас важливо дотримуватися помірності.

Стрижка дня: стригтися небажано — це може негативно позначитися на здоров’ї.

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Магія і містика дня: рекомендується читати духовну та езотеричну літературу — у ній вдасться знайти відповіді на важливі питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, головне — правильно їх розтлумачити.

Табу дня: не можна ризикувати.

Цитата дня: «Ніхто не є молодим після сорока років, але ми можемо бути чарівними в будь-якому віці» (Коко Шанель).

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