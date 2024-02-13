Имущество Сони Морозюк тоже будет арестовано – ГБР

В Госбюро расследований анонсировали арест имущества Сони Морозюк – бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ.

Об этом советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона.

"Следствие имеет все необходимые решения по аресту имущества семьи львовского бизнесмена. То есть мы с вами говорим о муже, жене, сыне, теще и также о девушке-художнице, с которой был обручен сын", — сказала представительница ГБР.

Также читайте Воры в законе до сих пор на свободе: кто больше всего нажился на войне и где они сейчас

Она также напомнила, что кроме львовского бизнесмена Игоря Гриневича и его сына Романа подозрение в мошенничестве и участии в преступной организации получили еще три гражданина, которые сотрудничали с бизнесменом.

"То есть их имущество – тоже под арестом", – отметила Сапьян.

Читайте главные новости дня:

"Все постановления на арест имущества сейчас направлены в Министерство юстиции. После этого данные об аресте будут внесены в реестр. Мы с вами сможем увидеть, что это земельные участки в разных регионах Украины – в Киевской, Львовской, Закарпатской областях, непосредственно во Львове. Это премиум-класса автомобили, которые датированы 2022 годом производства. Ну и, конечно, сами квартиры, которые записаны на тещу, на жену и на сына", — рассказала представительница ГБР.

"Что касается невесты-художницы, то также есть решения на арест ее имущества. Это две квартиры в Киеве, одна в Харькове и земельный участок", — добавила Сапьян.

Напомним, накануне в ГБР проинформировали, что в уголовном производстве по мошеннической схеме Гринкевича и его семьи наложен арест на недвижимость, автомобили бизнесмена, членов его семьи — жены, сына и тещи, а также двух соучастников и подконтрольных им обществ. В ГБР инициировали вопрос о наложении ареста на недвижимость Морозюк и еще одного соучастника.

Заметим, Игорь и Роман Гринкевичи, а также другие подозреваемые по делу, сейчас находятся в СИЗО.

Читайте также: